¡¡ÆüËÜ¤Î¾¦ÍÑ¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤¬¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯10·îËö¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼¡À¤Âå¤ÎÊªÎ®¤È°ÜÆ°¤Î¤¢¤êÊý¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤ÆÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿Ä¾ÀþÅª¤ÇÃ¼Àµ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤ÎÆ±¥·¥ç¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÅÅÆ°¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡ÖKAYOIBAKO¡Ê¥«¥è¥¤¥Ð¥³¡Ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¡ÖÈ¢¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¸½¹Ô200·Ï¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥í¡¼¥ë¡¼¥Õ»ÅÍÍ¤È¡¢³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¤Î300·Ï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ»ÅÍÍ¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»Ô¾ì¤´¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂ¨±þ¤Ç¤¤ëÊý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³°´Ñ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¡×¤È¡Ö¸½ÂåÅª¤Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¡×¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¿·¾¦ÍÑ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖCOMOS-X¡×¤È¶¦ÄÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢Ãæ±û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÁàºîÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹Âç¤Ê¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ÏÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÙÊªÇÛÁ÷¤ä¥×¥í¤ÎÀ°È÷¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°»ÅÍÍ¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÖÂÎ¤ÇÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤Ë±þ¤¨¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤âÂÑµ×À¤È´Ä¶ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬ÅÁÅýÅª¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÆ»¶ñ¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î·Á¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹Ô¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½Âå¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÄó°Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡ÊBEV¡Ë¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊý¼°¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤ÊÀß·×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¦ÃºÁÇ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤äÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÊªÎ®¸½¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ä»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÆ°ÎÏ¸»¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢Æ¯¤¯¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤Ê²óÅú¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢2004Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿5ÂåÌÜ¡Ö200·Ï¡×¤Ï¡¢21Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¸½Ìò¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢°¦¹¥²È¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Î²þÎÉ¤ä2025Ç¯¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÅêÆþ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¼¡¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤¬¤¤¤Ä¸½¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç·¿²½¤·¤¿6ÂåÌÜ¡Ö300·Ï¡×¤¬³èÌö¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¤½¤Î·ÏÉè¤òµâ¤à¹âµé¥Ð¥ó¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦ÍÑ¼ûÍ×¤ÎËÜÎ®¤òÃ´¤¦¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î³éË¾¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö»ÔÈÎ²½¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¡×¤È¸ì¤ë¤³¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥È¥è¥¿¤«¤é¤Î¶Ë¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼Ö¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÇ®¤¤´üÂÔ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅÆ°²½¤äÊªÎ®²þ³×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¹ÓÇÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÆ¯¤¯¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡»þÂå¤¬µá¤á¤ëÍøÊØÀ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£