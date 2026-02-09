¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥óÂ´¶È¹µ¤¨¤¿²¸ýÍ¥Æà¡¢¥¢¥¤¥É¥ë10¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¡ª¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡×½é¼Ì¿¿½¸¤¬4·î20Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë²¸ýÍ¥Æà¡Ê27¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¡¢4·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Æì¡£¥Ó¡¼¥Á¤ÇÆ¸¿´¤ËÊÖ¤ê¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤«¤é¡¢¥ô¥£¥é¤Ç¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂçµé¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¸ý¤Ï4·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¤½¤ÎÌç½Ð¤ò¾þ¤ë°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£È¯Çä·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¸ý¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò¡¢¥¢¥¤¥É¥ë10¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯Çä¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¸ýÍ¥Æà»Ë¾å1ÈÖÂç¿Í¤Ê¼Ì¿¿¤Þ¤ÇÂô»³¤Î»ä¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£