¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹52ºÐ
¡¡À¼Í¥¤Î¶âÅÄÊþ»Ò(52)¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Î»Ñ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¼Í¥¤ÈÌëÍ·¤ÓÃåÍÑÊ¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¼Í¥¤ÈÌë¤¢¤½¤Ó¡×(ABEMA)¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢ÊÁÆþ¤ê¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤§¡©²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡Ä¡×¡ÖÆ±À¤Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¶âÅÄ¤Ï2002Ç¯¤Î¡Ö¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Þ¥ó¥¸¥§¥Ã¥¿¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥·¥í¥Ü¥ó¤ä¡¢07Ç¯¤Î¡Ö¤ª¤·¤ê¤«¤¸¤êÃî¡×(NHK)¤Î¤ª¤·¤ê¤«¤¸¤êÃî18À¤¤Ê¤É¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹¾Ä(42)¤È2013Ç¯¤Ë·ëº§¡£¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¡¢17Ç¯¤Ë¤Ï44ºÐ¤ÇÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÊó¹ð¡£Î¥º§¸å¤ÏÊÌ¡¹¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½µËö¤Î¤ß²ÈÂ²3¿Í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¸øÉ½¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£