Hey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¡¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡©¡¡º£¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡×¿·CM½Ð±é
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦9Æü¤«¤éÊü±Ç¤Î¿·CM¤Ë¤Á¤Ê¤ß±©¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡ÖÄ«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇÁö¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢3¡Á5¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÄ«Áá¤¯µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ì´À¤«¤¤¤Æ¡¢1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ï¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ä¤ê¤Î1Æü¤Î»þ´Ö¤¬¡¢ÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¡È¼«È¯¸÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤Éµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤¤¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö30Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢»³ÅÄ¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£