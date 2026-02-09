¤µ¤ó¤Þ¡¡·çÀÊ¼ÔÁê¼¡¤°¥Ï¥í¥×¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö10¿Í°Ê¾å¤Ã¤ÆÂçÊÑ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ïº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ê¤É¤Ç·çÀÊ¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥í¥×¥í½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤¬Áí½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬Àè·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤ä°öÆ¬±ê¡¢¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Ç³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç·çÀÊ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1Æü¤Î¸ø±é¤Ë»²Àï¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤Ï10¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£°Û¾ï»öÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¡¹¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛÌµÍÑ¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÀÚ¤Î¥ß¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸µ¡¹¤½¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤¬¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö10¿Í°Ê¾åÈ´¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤ä¤í¡©10¿Í°Ê¾å¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡£ÂçÊÑ¤ä¤Ê¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£