¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£ºÇ¾å°Ì¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ÖFanGraphs¡×¤ÎÀ®ÀÓÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊSteamer¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿WAR¡Ê¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¡Ë¤ò´ð½à¤Ë°ÜÀÒ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£º£¥ª¥Õ¡¢4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯6000Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÍ½ÁÛWAR3¡¦9¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî5¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢ËèÇ¯¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4fWAR¡ÊFanGraphs¤ÎWAR¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿6Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤È¾Ò²ð¡£»Ä¤ê¤Î5Áª¼ê¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ö¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹Íßµá¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡×¤Èº£²ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤Ï3Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤Îº£µ¨À®ÀÓ¤ò27ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÅðÎÝ¡¢ÂÇÀÊ¤¢¤¿¤ê¤ÎÆÀÅÀÁÏ½Ð¤ÎÂ¿¤µ¤òÊ¿¶ÑÅª¤ÊÂÇ¼Ô¤ò100¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖwRC¡×¤Ï¡Ü140¤Ç¥ê¡¼¥°¾å°Ì8°Ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°Ü¤Ã¤¿¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹¤âÍ½ÁÛWAR3¡¦9¤Ç1°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ÉFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºòµ¨MLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£