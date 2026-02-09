¡Ú°ÙÂØ¡Û2/9-2/13¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë
Àè½µ¡Ê2·î2Æü½µ¡Ë¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡á°ìËÜÄ´»Ò¤Ç157±ß¤Þ¤Ç±ß°Â¤ËÌá¤¹Å¸³«
¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¸å¤â152±ß¤«¤é¤Ï¤Û¤Ü°ìËÜÄ´»Ò¤Ç±ß°Â¤ËÌá¤ë
Àè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï154±ßÂæ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å°ìËÜÄ´»Ò¤Ç157±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤¬±ß°ÂÍÆÇ§¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬±ßÇä¤ê¤Î¸ý¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞÍ¥Àª¤ÎÊóÆ»¤â±ßÇä¤ê¤ò»î¤¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢1·î23Æü¤ÎÆüÊÆ¶¨Ä´¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ì»þ152±ß³ä¤ì¶á¤¯¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤Ø¤ÎÌá¤ê¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Û¤Ü°ìËÜÄ´»Ò¤ÇÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î½°±¡Áªµó¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºâÀ¯·üÇ°¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¡á°ÙÂØ²ðÆþ¤Ç±ß°Â¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«
2025Ç¯10·î¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢11·î¤Þ¤Ç¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Ç¤¢¤ë10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÄ¹´ü¶âÍø¤Ï2025Ç¯11·î°Ê¹ß¤â¾å¾º¤¬Â³¤¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï2.3¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¤½¤Î¸å¤â¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¤â¤ËÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤ò·üÇ°¤·¤¿·ë²Ì¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüËÜ¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡Ê2025Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢2025Ç¯12·îº¢¤«¤é¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤â¤ËÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ë¤è¤ë±ß°Â¤±¤óÀ©¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë1·î23Æü¡¢·Ð¸³Åª¤Ë°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤ÎÆ°¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤¬ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ê¡¢°ì»þÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤ØÂç¤¤¯Ìá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Áªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤Ë¤è¤êÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¤¬¼¨¤¹ºâÀ¯·üÇ°¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿±ßÇä¤ê¤ò¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÅöÌÌ¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¥É¥ë¤Ë¤â¡ÖÀÈ¼åÀ¡×¡áÊÆ¹ñ¤Î²ðÆþ¤Î²ÄÇ½ÀÄã¤¤¡¢ÆüËÜ¤â¿µ½Å¤«
¾å½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢1·î23Æü¡¢ÆüÊÆ¤ÎÅö¶É¤Ï160±ß¼êÁ°¤Ç°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤µ¤é¤Ë160±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼ÂºÝ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥æー¥í¡¿ÊÆ¥É¥ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¾åÃÍÄñ¹³Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿1.18ÊÆ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢°ì»þ1.2ÊÆ¥É¥ë¤Þ¤Ç°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£ÊÆ¥É¥ë¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥æー¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÃÊ°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÃÇ¤¸¤ÆÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤ÊÆ¥É¥ëÀ¯ºö¤ÎÎ©¾ì¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡Û¥æー¥í¡¿ÊÆ¥É¥ë¤ÎÆüÂ¥Á¥ãー¥È¡Ê2025Ç¯11·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ìー¥ÀーFX
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¤¬±ß°Ê³°¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤ò·üÇ°¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¡ÖÊÆ¥É¥ëÎ¥¤ì¡×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±ß°Ê³°¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤â¤«¤Ê¤êÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ß°ÂÁË»ß¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤â¤è¤Û¤É¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢ºÆÅÙ¤Î¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤âÆÃÊÌ¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ï¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç±ß°ÂÁË»ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1·î23Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÊÆ¶¨Ä´¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï160±ß¶áÊÕ¤Ç¤ÎÆüËÜÃ±ÆÈ¤Ë¤è¤ë±ß°Â¤ÎÁË»ß¤Ïº¤Æñ¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÃ±ÆÈ¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤Ç±ß°ÂÁË»ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ï±ß°ÂÁË»ß¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¼ºÇÔ¡×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è±ß°Â¤Ë¤Ï»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè±ß°Â¤¬160±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÂÐ±þ¤â¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤ÎÃíÌÜÅÀ¡á½°±¡Áª¸å¤Î±ß°ÂÁË»ß»ÑÀª¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤âÉÔ°ÂÄê
±ß°Â½ªÎ»¤Ï2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¡á¡Ö¸Â³¦¡×¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¡¢ÊÆ¥É¥ë¤¬¡Ö¼«ÌÇ¡×¤¹¤ë¤«
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î½Û´ÄÅª¹âÃÍ¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È±ß°Â¥È¥ì¥ó¥É¤Î½ªÎ»¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë2¤Ä¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬²áµî5Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ë5Ç¯MA¡Ê°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ë¤ò3³ä°Ê¾å¾å²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¡¢·Ð¸³Åª¤Ë¤Ï½Û´ÄÅª±ß°Â¤Î¸Â³¦·÷¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢±ß°Â¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï1998Ç¯¡¢2015Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4¡¢5»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î½Û´ÄÅª¹âÃÍ¡Ê1990Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®¡Ú¿ÞÉ½5¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î5Ç¯MA¤«¤¤Î¥Î¨¤È½Û´ÄÅª¹âÃÍ¤Î´Ø·¸¡Ê1990Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤â¤¦1¤Ä¡¢±ß°Â¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤¹¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡×¤Ê¤É¤ÇÊÆ¥É¥ë¤¬µÞÍî¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÊÆ¥É¥ë¤Î¡Ö¼«ÌÇ¡×¤Ë¤è¤ê±ß°Â¤«¤é±ß¹â¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤·¤¿¤Î¤¬2002Ç¯¤ä2007Ç¯¤Ç¤¹¡£
Â²¼¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï5Ç¯MA¤ò15¡ó¾å²ó¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯MA¤ò3³ä¾å²ó¤Ã¤Æ¸Â³¦¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¡¢180±ß¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢AI¥Ð¥Ö¥ëÇËÎö¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÆ¥É¥ë¤Î¡Ö¼«ÌÇ¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ß°Ê³°¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¥É¥ë²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï155～161±ß¤ÇÍ½ÁÛ
º£½µ¤Ï¡¢½°±¡Áªµó¸å¤Î±ß°ÂÁË»ß»ÑÀª¤ò»î¤¹Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿³ô²Á¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢¸ÛÍÑÅý·×¡¢CPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï155～161±ß¤Ç¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹