¡ÚÅ·µ¤²òÀâ¡Û¤±¤µ¤Î´ØÅì¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¡¡È¬²¦»Ò¡Ý8.8¡î¡¢±©ÅÄ¡Ý3.8¡î¡¡¤¤ç¤¦ÆüÃæ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÀ²¤ì¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÀã¤â¾®¹¯¾õÂÖ¤Ë
¤±¤µ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÉ¹ÅÀ²¼¤Î¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï-3.2¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê´¨¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄÇß¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç-10.3¡î¡¢È¬²¦»Ò¤Ç-8.8¡î¡¢±©ÅÄ¤Ç-3.8¡î¤È´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Î¤¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤ÏËÜ½£¤Î»³±è¤¤¤äËÌ³¤Æ»¤Î°ìÉô¤ÇÀã¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
¡¡»¥ËÚ¡§-2¡î¡¡¶üÏ©¡§-2¡î
¡¡ÀÄ¿¹¡§-1¡î¡¡À¹²¬¡§ 0 ¡î
¡¡ÀçÂæ¡§ 3 ¡î¡¡¿·³ã¡§ 5 ¡î
¡¡Ä¹Ìî¡§ 2 ¡î¡¡¶âÂô¡§ 5 ¡î
Ì¾¸Å²°¡§ 8 ¡î¡¡Åìµþ¡§ 9 ¡î
¡¡Âçºå¡§ 7 ¡î¡¡²¬»³¡§ 9 ¡î
¡¡¹Åç¡§ 8 ¡î¡¡¾¾¹¾¡§ 8 ¡î
¡¡¹âÃÎ¡§10¡î¡¡Ê¡²¬¡§ 8 ¡î
¼¯»ùÅç¡§11¡î¡¡ÆáÇÆ¡§16¡î
¤¢¤¹¤â¡¢¤¤ç¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢¤¢¤¹¸á¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¿åÍËÆü¤Ï´ØÅì¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¤Ç¹¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ¹ß¤ê¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µ¸åÈ¾¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Àã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÀãÊø¤äÍîÀã¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½üÀãÃæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡£