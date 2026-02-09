32ºÐ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¡¢ÁÔÀä²áµî¤ò¹ðÇò¡¡É×¤Î¼ÒÆâÉÔÎÑ¡¢¼«¸ÊÇË»º¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¡Ö¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ê¡Ä¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡Ù¤¬¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¡£¡Ö#2¡×¤Ç¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥Þ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¿·´ë²è¡ÖÌ©Ãå¡ªÇØ¿å¤Î¿Ø¤Î¥Þ¥Þ¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£32ºÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇØ¿å¤Î¿Ø¡ª¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊ¿Àî°¦Î¤ºÚ
¡¡¤«¤Ä¤Æ²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·Ð±Ä¤¬°²½¤·¡¢6000Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¡£Ê¿Àî¤Ï¸µÉ×¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À½¾¶È°÷¤Î¼ÒÆâÉÔÎÑ¤ä¡¢¼«¿È¤Î»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎÈ¯³Ð¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿ÉÔ¹¬¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Çµã¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼å²»¤¬ÅÇ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÍî¤Á¹þ¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆ®¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¿Àî¤¬¡ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¡É¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½µ´©»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¡£É½¾ð¤òºî¤ë»þ¤Ï²áµî¤ÎÃË¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤â¤¦¡Ê»ä¤ò¡ËÊú¤±¤Í¤§¤¾¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿Àî¤Ï¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ë¡Ø32ºÐ¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Î¹Í¤¨¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Ë¡Ë¡ÈÄ©Àï¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡ÉÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¥®¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Ëü±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¾å¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶È³¦¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌ©Ãå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÂçÊÑ¤Ê½Ö´Ö¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼Â²È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾åµþ¸å¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÙ¤ËÌ¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ø¥Þ¥Þ¡¢Í¥¤·¤¤À¼¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢°¦Ì¼¤È¤ÎÆü¡¹¤ò°¦¤ª¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊ¿Àî¤Î»ÑÀª¤ò¾Î»¿¡£ÈðëîÃæ½ý¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤âÂè1»Ò½Ð»ºÁ°¤Ë¡Ö¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â»º¤à¤«¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº¬¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¡¢¡Ø¾è¤ê±Û¤¨¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
