ºäËÜ²Ö¿¥¡¢±éµ»¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤ò¾å²ó¤ë¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¡×´Ó¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¶ä
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£¸Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎºÇ½ªÆü¤Î£¸Æü¡¢ÆüËÜ¤Ï½ç°ÌÅÀ¹ç·×¤ò£¶£¸¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë£±ÅÀº¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ú¥¢¤È½÷»Ò¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤Ë½ç°ÌÅÀ£±£°¤ò³ÍÆÀ¤·ÊÆ¹ñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£·ãÆ®¤Î·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ëÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ï£±£¹£´¡¦£¸£¶ÅÀ¤Ç£²°Ì¡¢£²£°£°¡¦£°£³ÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢ËÌµþÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±éµ»¹½À®ÅÀ£¹ÅÀÂæ¤½¤í¤¨¤ë
¡¡¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÊÆ¹ñ¤È½ç°ÌÅÀ¤Ç£²ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÊÆÁª¼ê¸¢½÷²¦¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤È¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤Ë±éµ»¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÏÄ·¤ÓÉý¤ÎÂç¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç²ÃÅÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤¬£²Ï¢Â³¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÄË¤¤¥ß¥¹¡×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±éµ»¹½À®ÅÀ¤Ï£³¹àÌÜÁ´¤Æ¤Ç£¹ÅÀÂæ¤ò¤½¤í¤¨¡¢ÆñÅ¨¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¸Ä¿Í¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Â¼ó¤òÄË¤á¤Æ¡ÖÂ¤ËÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä·¤Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¡×¡£¹âÆñÅÙ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ëµ»¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡³ëÆ£¤ä¡Ö¼«Ê¬¤¬É½¾´Âæ¤Ë¾è¤ë¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥ß¥¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¯¤È¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢»ä¤ÏÀï¤¨¤ë¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥°¥ì¥ó¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤òÂà¤±¡¢°ì¿Í¤Ç½ç°ÌÅÀ£²£°ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¡ÖÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤âÃ£À®¤·¡¢¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¢¹ñ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Áª¤ó¤ÀÆ»¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¡Ê²¬ÅÄ¹À¹¬¡Ë