»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜ¤ò½ËÊ¡¡ÖåºÎï¡ªÈþ¤·¤¤¡ªÉÊ¤¬¤¢¤ë¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»°ÅÄÂ¼Ë®É§¤¬£¹Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£¸Æü¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Ú¥¢¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Îº´Æ£½Ù¤é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂ³¤¯£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³èÌö¤Ë»°ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î³êÁö¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡ªÈþ¤·¤¤¡ªÉÊ¤¬¤¢¤ë¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡ª´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆüËÜÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£