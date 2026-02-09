ÇÐÍ¥¡¦Âìß·ÎÊ¡¢·ëº§¤òÈ¯É½ »öÌ³½êÂà½ê¤âÊó¹ð¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤Ê¤É½Ð±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂìß·ÎÊ¡Ê27¡Ë¤¬2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Âìß·¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ê¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂà¼Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¹ï¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»äÂìß·ÎÊ¤ÏÄ¹Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿deemade¤ò±ßËþ¤ËÂà½ê¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÀ¿¿´À¿°Õ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È½Ð°©¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÉ½¸½¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1998Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÉñÂæ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê2008¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ß¥å2¡×¡Ê2018¡Ë¡¢¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡×¡Ê2021¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¡Ê2024¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥¨¥ë¥Ö¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯Ìò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¢¡Âìß·ÎÊ¡¢·ëº§È¯É½
¢¡Âìß·ÎÊ¡¢»öÌ³½êÂà½ê¤âÊó¹ð
¢¡Âìß·ÎÊ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
