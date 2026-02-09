¤­¤Î¤¦8ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø½É»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï»ÔÆâ¤ÎÅêÉ¼½ê¤ÇÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¸òÉÕ¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¸òÉÕ¥ß¥¹¤âµ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»Ø½É»ÔÁª´É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ÔÆâ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç8Æü¡¢ÅêÉ¼»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éÅêÉ¼¼Ô¤Î¿ô¤ÈÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î»Ä¤ê¤ÎËç¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤è¤êÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬1Ëç¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÅêÉ¼½ê¤òË¬¤ì¤¿1¿Í¤Ë¸í¤Ã¤ÆÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò2Ëç¸òÉÕ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢Ã¯¤Ë¸òÉÕ¤·¤¿¤«¤ÏÆÃÄê¤Ç¤­¤ºÅêÉ¼¤ÏÍ­¸ú¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ïµ¡³£¤ò»È¤Ã¤ÆÍ­¸¢¼Ô¤ËÅÏ¤·¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ï¼êÅÏ¤·¤Ç¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»Ø½É»Ô¤Ç¤Ï8Æü¡¢ÊÌ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¸òÉÕ¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¡¢»Ô¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö½éÊâÅª¤Ê³ÎÇ§¥ß¥¹¤Ç»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

