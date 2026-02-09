½°±¡Áª¡¡½©ÅÄ¸©Æâ£³Áªµó¶è¤Ï¼«Ì±¡¦ÉÚ³ß»á¡¡¼«Ì±¡¦Ê¡¸¶»á¡¡¹ñÌ±¡¦Â¼²¬»á¤¬ÅöÁª¡¡¼«Ì±¡¦¸æË¡Àî»á¤ÏÈæÎãÉü³è
£¸ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢½©ÅÄ¸©Æâ¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î½°±¡Áª°ÊÍè¼«Ì±¤¬£²µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡££¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿½©ÅÄ£±¶è¤Ï¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤ÎÉÚ³ßÇîÇ·¤µ¤ó¡Ê£·£°¡Ë¤¬¿·¿Í£µ¿Í¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ£¶²óÏ¢Â³¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÉÚ³ßÇîÇ·¤µ¤ó¡Û ¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¤â¤¦ÃÏ¸µ¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¯¼£³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤ÎÁ°¿¦¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿½©ÅÄ£²¶è¤Ï¡¢Ê¡¸¶½ß»Ì¤µ¤ó¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ£³¶è¤Ï¼«Ì±¤È¹ñÌ±¤ÎÁ°¿¦Æ±»Î¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤êÂ¼²¬ÉÒ±Ñ¤µ¤ó¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸æË¡Àî¿®±Ñ¤µ¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤ÏÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤Ç¤¹¡£¡ÚÂ¼²¬ÉÒ±Ñ¤µ¤ó¡Û ¡Öº£¤Ê¤¼¹ñÎÏ¤¬Äã²¼¤··ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤·µëÎÁ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃÏÊý¤¬ÈèÊÀ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤ò¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡× ¡Ú¸æË¡Àî¿®±Ñ¤µ¤ó¡Û ¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ò¤È¤ê¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤´´üÂÔ¤Ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×