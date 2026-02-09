¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¥Ö¥ì¥¶¡¼¡ß¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¡ÈÀ©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÉËþµÊ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹â¹»À¸º£¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡×¡¡¡ÈÂç¿ÆÍ§¡ÉÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡¦NICO¤¬¸ø³«
¡¡½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬6Æü¡¢2¿ÍÁÈYouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎNICO¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£NICO¤È¶¦¤Ë¹õÈ±¤Ë¥Ö¥ì¥¶¡¼¡ß¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¡ÈÀ©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡É¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¸½ÌòJK¤Ç¤¹¤«!?¡×¥Ö¥ì¥¶¡¼¡ß¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¡ÈÀ©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡É¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡¢¨Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï4ËçÌÜ
¡¡2¿Í¤Ï¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬NICO¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤óÊüÁ÷¶É¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢NICO¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¤«ÉáÄÌ¤È¤Ï°ã¤¦¡È²¿¤«¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éµÞ·ã¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ç¤ÏÂç¿ÆÍ§¤Ç¤¹¡£Âè°ì¼é¸î¿ÀÆ±»Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Ê¥Ë¥½¥ì¡Ë ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤¬ËÜµ¤¤Ç½ÐÍè¤ëÍ§Ã£¤Ë¤³¤ÎºÐ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È³µÍ×Íó¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤ÏNICO¤Î31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢NICO¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤é¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡NICO¤Ï¡Ö»Å»ö¾ì·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¾è¤ê¹þ¤ó¤À½Ö´ÖÃåÂØ¤¨¤í¤È¸À¤ï¤ì ËÜµ¤¤ÇJK²¾Áõ¤·¤Æ º£Æü¤À¤±¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥ÉJK¤Ë¤Ê¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ ¹â¹»À¸¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤âÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ Éô²°¤Ë¤Ï12ËÜ¤Îé¬é¯¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤°ìÀ¸Ê¬¤Î¹¬¤»¤òÌã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢À©Éþ¤Ë¹õÈ±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¡£NICO¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¬¥ÁJK¥³¥¹¥×¥ì¤Ï°ìÀ¸ÉÔ¿³¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¸ò¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿´¤«¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤À¤È²¿ÅÙ¤â»×¤¦°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±¤¸»þ¤ò¹ï¤â¤¦¤Ê¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Á¤ã¤ó¤â¤Ë¤³¤·¤ã¤ó¤âÀ©Éþ»÷¹ç¤¦¤Î!?¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¸½ÌòJK¤Ç¤¹¤«!?¡ÊÌõ¡§¤«¤ï¤¤¤¤¡Ë¡×¡Ö¹â¹»À¸º£¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö´Ø·¸ÀÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¸½ÌòJK¤Ç¤¹¤«!?¡×¥Ö¥ì¥¶¡¼¡ß¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¡ÈÀ©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡É¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡¢¨Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï4ËçÌÜ
¡¡2¿Í¤Ï¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬NICO¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤óÊüÁ÷¶É¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢NICO¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¤«ÉáÄÌ¤È¤Ï°ã¤¦¡È²¿¤«¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éµÞ·ã¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ç¤ÏÂç¿ÆÍ§¤Ç¤¹¡£Âè°ì¼é¸î¿ÀÆ±»Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Ê¥Ë¥½¥ì¡Ë ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤¬ËÜµ¤¤Ç½ÐÍè¤ëÍ§Ã£¤Ë¤³¤ÎºÐ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È³µÍ×Íó¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NICO¤Ï¡Ö»Å»ö¾ì·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¾è¤ê¹þ¤ó¤À½Ö´ÖÃåÂØ¤¨¤í¤È¸À¤ï¤ì ËÜµ¤¤ÇJK²¾Áõ¤·¤Æ º£Æü¤À¤±¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥ÉJK¤Ë¤Ê¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ ¹â¹»À¸¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤âÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ Éô²°¤Ë¤Ï12ËÜ¤Îé¬é¯¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤°ìÀ¸Ê¬¤Î¹¬¤»¤òÌã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢À©Éþ¤Ë¹õÈ±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¡£NICO¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¬¥ÁJK¥³¥¹¥×¥ì¤Ï°ìÀ¸ÉÔ¿³¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¸ò¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿´¤«¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤À¤È²¿ÅÙ¤â»×¤¦°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±¤¸»þ¤ò¹ï¤â¤¦¤Ê¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Á¤ã¤ó¤â¤Ë¤³¤·¤ã¤ó¤âÀ©Éþ»÷¹ç¤¦¤Î!?¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¸½ÌòJK¤Ç¤¹¤«!?¡ÊÌõ¡§¤«¤ï¤¤¤¤¡Ë¡×¡Ö¹â¹»À¸º£¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö´Ø·¸ÀÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£