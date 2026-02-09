Travis JapanµÈß·´×Ìé¡¢¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×À¸ÇÛ¿®¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡NBAÁª¼ê¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤ÎµÈß·´×Ìé¤¬¡¢À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×2ÆüÌÜ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£NTT¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNBA docomo¡×¡ÖLemino¡×¤¬9Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûçõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¡ÖNBA docomo¡×¤Ï14Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·²òÀâÉÕ¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£NBA¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡¢ ¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Î»î¹ç¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡µÈß·¤¬½Ð±é¤¹¤ë2ÆüÌÜ¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢ÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤ª¤è¤ÓÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£µÈß·¤Ï¡¢¾ÍèNBAÁª¼ê¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªµÈß·¤Ïº£¸å¤â¡ÖNBA docomo¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®³µÍ×
¡ü¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2026¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥º¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00ÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§¼Â¶·¡¦¶áÆ£Í´»Ê¡¢²òÀâ¡¦Ãæ¸¶Íº¡¢¥²¥¹¥È¡¦¥Ë¥³¥é¥¹Éð
NBA1¡Á2Ç¯ÌÜ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ÈG¥ê¡¼¥°Àº±Ô¤¬Î¨¤¤¤ë4¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÇòÇ®¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¼ã¤ºÍÇ½¤¬¥ß¥Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡ü¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2026¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë6¡§45ÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§MC¡¦ÉûÅç½ß¡¢¼Â¶·¡¦»°¶¶ÂÙ²ð¡¢²òÀâ¡¦º´¡¹ÌÚ¥¯¥ê¥¹¡¢¥²¥¹¥È¡¦µÈß·´×Ìé(Travis Japan)
¹ë²÷¥À¥ó¥¯¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢ÀºÌ©¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶¥¤¦3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢Â®¤µ¤Èµ»¹ª¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤È¤Ï°ã¤¦¡ÈÌ¥¤»¤ëNBA¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡ü¡ÖNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2026¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë7¡§00ÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§¼Â¶·¡¦¶áÆ£Í´»Ê¡¢²òÀâ¡¦º´¡¹ÌÚ¥¯¥ê¥¹¡¢¥²¥¹¥È¡¦ºÚÇÈ
¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡ÈUSA vs WORLD¡É¤òºÎÍÑ¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¤ÎËÜµ¤¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¡£
