¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¡Ê26¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·À±½Ñ¤ÇÀê¤¦ÏÃÂê¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö²ÖÎø¤µ¤ó¤Î¾ì¹çÎø°¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤ä¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Î¿Í¤È¤Ï¡ÖÀäÂÐ¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÂçÍ§¡£¡Ö¤¬¤µ¤Ä¤Ê¿Í¤â¥À¥á¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´ñÎï¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È°ì½ï¤Ë½»¤á¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ï¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ê¥¥ã¥é¡Ë·ù¤¸¤ã¤ó¡£´Å¤¨¤¿¤¤¤·¡¢Íê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¡È²ÖÎø¤Á¤ã¤ó¤¤¤¤»Ò¤¤¤¤»Ò¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ç¤â²ÖÎø¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÃË±¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Öº£Èà»á¤¬¤¤¤¿¤é¼ÙËâ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤À¤±¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î2¡¢3Ç¯¤ÏÍð¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡Ö2¿Í¤¯¤é¤¤Í¶¤ï¤ì¤¿¿Í¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¹Ô¤«¤Ê¤¯¤ÆÀµ²ò¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¥ä¥Ð¥¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÂçÍ§¡£¡ÖÉÝ¤¤ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ÄÃÇ¤ê¤¹¤®¤«¤Ê¤ÆÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©¤âÀä¤¨Àä¤¨¡×´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÂçÍ§¤Ï·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò»º¤à²ÄÇ½À¤¬½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö35ºÐ¤À¤Ê¡£»Ò¶¡¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¯¤¤¡£¾Ç¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤èÀäÂÐ¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¤¬¡£¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¿¿·õ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£