Hey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ±©¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡×¿·CM½Ð±é
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±©¤¬Éñ¤¤Íî¤Á¤ëÃæ¡¢ÅÐ¾ì¡£¤¤ç¤¦9Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¿·CM¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±©¤ò¿á¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È°ìÈ¯OK¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤Þ¤·´é¤Ç¡Ö¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ·ë¹½º£¤Þ¤Ç±©¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼êÏÓ¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢»³ÅÄ¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£