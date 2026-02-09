¹áÀî¤Ç¡ÖÂè1¼¡¼è¿åÀ©¸Â¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡¥À¥àÃù¿åÎ¨Äã²¼¤Ç¶¡µëÎÌ20¡óºï¸º
¹âÃÎ¸©¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤ò20¡óºï¸º¤¹¤ë¡ÖÂè1¼¡¼è¿åÀ©¸Â¡×¤¬9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¿åÀ©¸Â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸áÁ°9»þ¡¢¹áÀî¸©Ä£¤Ç¤ÏÀá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä£¼ËÆâ¤Ë¤ª¤è¤½130¤«½ê¤¢¤ë¥È¥¤¥ì¤ÎÀöÌÌ½ê¤Î¿å°µ¤òÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ë²¼¤²¤ëºî¶È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï9Æü¸áÁ°0»þ¤Î»þÅÀ¤Ç51.1¡ó¤È¡¢Ê¿Ç¯¤ò¤ª¤è¤½30¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¿åÀ©¸Â¤Ç¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤Ï20¡óºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹áÀî¸©¿å»ñ¸»ÂÐºö²Ý¡¡Ê¿ÈøÀ¿¼£²ÝÄ¹
¡ÖºòÇ¯¤«¤é¾¯±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¥À¥àÅù¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å1¤«·îÄøÅÙ¾¯±«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀá¿å¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×