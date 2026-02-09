±º°æ·ò¼£¡¢ÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¿·ºî¤ËÆ¸Ëá¤Ç½Ð±é¡¡¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡Ö²Î¾§¤â»¦¿Ø¤â¡£ÀÕÇ¤½ÅÂç¡×
ÇÐÍ¥±º°æ·ò¼£¡Ê44¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÂ¶¥ÎÎ¦¡¡Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë¡¡ÆÍÆþ¡×¡Ê6·î13¡Á28Æü¡¢MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000¡Ë¤Î¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÂçÀµ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬µ´¤È²½¤·¤¿Ëå¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ëµ´¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÉñÂæ²½6ºîÌÜ¡£´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÖÃì·Î¸Å¡×¤«¤é¡ÖÃì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë¡¡ÆÍÆþ¡×¤Ë²þ¤á¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸ËáÌò¤Ç±º°æ¡¢¾å¸¹¤ÎÎ¦¡¦àÖ³ÙÌò¤Ç°ì¿§ÍÎÊ¿¡Ê34¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Ìµ¸Â¾ë¤ÇÆ¸Ëá¤Ï¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡ÊÌç»³ÍÕ»Ò¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£±º°æ¤Ï¡Ö¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤È¤ÎÀï¤¤¤â¡¢²Î¾§¤È»¦¿Ø¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤âÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÀÕÇ¤½ÅÂç¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
·Î¸Å¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£¸¶ºî¤Ç¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡Ö¥ï¥¤¥ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÍÌ¾¤Ê³¨¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÆÇ¤ò¤É¤Î¤°¤é¤¤É½¸½¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¸ÕÄ³»ÐËå¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¸Ëá¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£¤·¤Î¤ÖÌò¤ÎÌç»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²Î¾§ÎÏ¤Î²½¤±Êª¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£ÏºÌò¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎºåËÜ¾©¸ç¡Ê32¡Ë¤ÈWATWINGüâ¶¶ñ¥¡Ê27¡Ë¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£