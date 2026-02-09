¡Ú´ØÀ¾¤ÎÀã±« ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ÛÂçºå¡¦µþÅÔ¡¦¿À¸Í¡¦ÆàÎÉ¡¦ÏÂ²Î»³¡¡9Æü¡Ê·î¡Ë～12Æü¡ÊÌÚ¡Ë1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ16Æü´ÖÅ·µ¤Í½Êó¡¡½ËÆü¤Î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤«¡Úµ¤¾ÝÄ£¡¡9Æü¸½ºß¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌ⽇ËÜ¤ÈÅì⽇ËÜ¤«¤é⻄⽇ËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î⽇ËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤äÀã¤Þ¤¿¤Ï⾬¤Î¹ß¤ë⽇¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢13⽇¤È14⽇¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Û11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©9Æü～12Æü¤Þ¤Ç¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÀã±«¥·¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó
Åì⽇ËÜ¤«¤é⻄⽇ËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢12⽇¤«¤é14⽇¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¿¤ÏÆÞ¤ê¤Î⽇¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢15⽇¤«¤é16⽇¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢⾬¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²èÁü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï½ËÆü¤Î11Æü¡Ê¿å¡Ë¹ÈÏ°Ï¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨GSM¡Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤Þ¤«¤Ë±«¡¦Àã±À¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï±«¡¦Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©9Æü～12Æü¤Þ¤Ç¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÀã±«¥·¥ß¥ìー¥·¥ç¥ó