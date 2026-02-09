¡Ö·úÀß¡×¤¬£±£¶°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Î¹ñÅÚ¶¯ð×²½ºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´üÂÔ¡ãÃíÌÜ¥Æー¥Þ¡ä
¡ú¿Íµ¤¥Æー¥Þ¡¦¥Ù¥¹¥È£±£°
£±¡¡¥ì¥¢¥¢ー¥¹
£²¡¡£Ó£á£á£Ó
£³¡¡ËÉ±Ò
£´¡¡È¾Æ³ÂÎ
£µ¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ë£Á£É
£¶¡¡ÃÏÊý¶ä¹Ô
£·¡¡¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ
£¸¡¡¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ
£¹¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½
£±£°¡¡¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー
¡¡¤ß¤ó¤«¤Ö¤È³ôÃµ¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¿Íµ¤¥Æー¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¡Ö·úÀß¡×¤¬£±£¶°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸Æü¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë£±£·¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖËÉºÒ¡¦¹ñÅÚ¶¯ð×²½¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·úÀß³ô¤Ï¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÂ¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ³ÈÂç¤â¤¢¤ê¸«Ä¾¤·Í¾ÃÏ¤¬Âç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏËÉºÒ¡¦¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ç¤âÆ±Ê¬Ìî¤Ë¼ê¸ü¤¤Ê¬ÇÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Â¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦Ê¬Ìî¤äÌ±´ÖÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤â¤¢¤ê·úÀß´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤ÎÀ¶¿å·úÀß<1803.T>¤Ï£µÆü¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£·£µ£°²¯±ß¤«¤é£±£±£°£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£¶£¶¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÀ®·úÀß<1801.T>¤¬£¶Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£¶Ç¯£³·î´üÂè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£µÇ¯£´～£±£²·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£²£²¡¥£´¡óÁý¤Î£±£°£²£µ²¯£¶£¸£°£°Ëü±ß¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¹¹¤Ë¡¢¼¯Åç<1812.T>¤äÀ¾¾¾·úÀß<1820.T>¡¢¸ÍÅÄ·úÀß<1860.T>¡¢±üÂ¼ÁÈ<1833.T>¡¢¥·¥çー¥Ü¥ó¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<1414.T>¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
