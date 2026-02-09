½°µÄ±¡Áªµó2026¡¡ÅöÁª¤·¤¿3¿Í¤¬³¹Æ¬¤ÇÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë´¶¼Õ¡¡±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¡Ê»³·Á¡Ë
¤¤Î¤¦¡¢ÅêÉ¼¤È³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°µÄ±¡Áªµó2026¡¡ÅöÁª¤·¤¿3¿Í¤¬³¹Æ¬¤ÇÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë´¶¼Õ¡¡±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¡Ê»³·Á¡Ë
»³·Á¸©Æâ£³¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦£²¿Í¤È¿·¿Í£±¿Í¤¬ÅöÁª¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁª¼Ô¤Ï¤±¤µ¡¢³¹Æ¬¤ÇÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸©£±¶è¤Î³«É¼·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦¸¶ÅÄÏÂ¹¤µ¤ó¤Ë£µËü£·£°£°£°É¼¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤Ï»³·Á»Ô¤Î³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡££³½µ´Ö¤·¤«»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¿¤«¤é¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÅöÁª¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¢£¸©£²¶è¤ÏÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¤¬ÅöÁª
¸©£²¶è¤Î³«É¼·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¤Ç¸½¡¦ÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎµÆÃÓÂçÆóÏº¤µ¤ó¤Ë£²ÇÜ°Ê¾å¤ÎÆÀÉ¼º¹¤Ç£¶²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤µ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÊÆÂô»ÔÆâ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¡¢¤½¤·¤Æ½Å¤¤ÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢£¸©£³¶è¤Ï²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¤¬ÅöÁª
¸©£³¶è¤Î³«É¼·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¢²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¤¬£¶³ä¶á¤¯¤ÎÉ¼³ÍÆÀ¤ÇÌîÅÞ£³¸õÊä¤È¤ÎÁªµóÀï¤òÀ©¤·¡¢£µ²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÄá²¬»Ô¤Î»öÌ³½êÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅöÁª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î»ä¤Îº£¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï£¶£°¡¥£·£¸¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤è¤ê£°¡¥£°£´¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿£³¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤¹¤Î¸á¸å¡¢¸©Ä£¤ÇÅöÁª¾Ú½ñ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£