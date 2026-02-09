²£ÉÍµûÎà¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï20¡óÁý±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á¡¢º£´üÇÛÅö¤ò2±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡²£ÉÍµûÎà <7443> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9ÆüÃë(12:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.6¡óÁý¤Î2²¯3200Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î2²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬116.0¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î120.6¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢4Q¤Î¶ÈÀÓ¤¬3Q¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ´ü·×²è¤ÏÁý³Û¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î6±ß¢ª8±ß(Á°´ü¤Ï6±ß)¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.1¡ó¸º¤Î9000Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.7¡ó¢ª1.4¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
