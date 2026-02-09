¾åÂ¼¹©¡¢10-12·î´ü(3Q)·Ð¾ï¤Ï13¡óÁý±×¡¢º£´üÇÛÅö¤ò10±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡¾åÂ¼¹©¶È <4966> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9ÆüÃë(12:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.7¡óÁý¤Î159²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î200²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï79.8¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î72.7¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.2¡ó¸º¤Î40.3²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î280±ß¢ª290±ß(Á°´ü¤Ï280±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.1¡óÁý¤Î63.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î23.9¡ó¢ª24.7¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.2¡ó¸º¤Î40.3²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î280±ß¢ª290±ß(Á°´ü¤Ï280±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.1¡óÁý¤Î63.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î23.9¡ó¢ª24.7¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹