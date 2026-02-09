¥¢¥ë¥³¥Ë¥¯¥¹¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬28¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤â2.2ÇÜÁý±×
¡¡¥¢¥ë¥³¥Ë¥Ã¥¯¥¹ <3036> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9ÆüÃë(12:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ28.2¡óÁý¤Î68.6²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î82²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï83.7¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î79.9¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ38.5¡ó¸º¤Î13.3²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.2ÇÜ¤Î29²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.9¡ó¢ª5.5¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
