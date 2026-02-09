Æ£°æ°ì¶¯»þÂå¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡¡ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬£²¤Ä¤Î¹©É×¼Â¤é¤»Æ£°æ´ý²¦ÇË¤êÇòÀ±È¯¿Ê¡¡Âè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè£±¶É
Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¤ËÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡Éé¡Ê¼çºÅ¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢Âè£±¶É¤¬£²·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Î¡ÖÆ»¸å²¹Àô¤Õ¤Ê¤ä¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤Î·ë²Ì¡¢Áê³Ý¤«¤ê¶õÃæÀï¤«¤éÍÑ°Õ¤ÎºîÀï¤òÈäÏª¤·¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬118¼ê¤Ç¾¡Íø¡£µ®½Å¤Ê¸å¼êÈÖ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤
ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿´ý²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡£Á°Ìëº×¤ËÎ×¤ó¤ÀÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï¡ÖÁ°´ü¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤ê¶ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë¶É¤ÏÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬¸å¼ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁê³Ý¤«¤ê¤òºÎÍÑ¤·10¼êÌÜ¤Ë¿·¼ê¤òÈäÏª¡£Áá·«¤ê¶ä¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¶ä¤Î¿Ê½Ð¤òµÞ¤¤¤À¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢£·¶Ú¤ÎÊâ¤ò¤«¤¹¤á¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Ä¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È×¾å¤ÏÊ¿À®½é´ü¤ËÀ¹¤ó¤Ë»Ø¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¢¥£³¼·¶äÀïË¡¤òÀè¸åÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¡£Àè¼ê¤ÎºîÀï¤ò¸å¼êÈÖ¤Ç»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Î¶¯¤ß¤Ç¡¢ÂÐ¤¹¤ëÆ£°æ´ý²¦¤Ï¶É¸å¡ÖÀè¼êÈÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï³Ñ¶äÎ¾¼è¤ê¤Î·Ë¤Ç¹¶·âÂ³¹Ô¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¶ÉÌÌ¤ÏÁÐÊý¤ÎÈô¼Ö¤ÎÆ¯¤¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¼êÍ¥Àª¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¡û¼Â¤Ã¤¿£²¤Ä¤Î¹©É×
ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Î¹©É×¤Ï½øÈ×Àï½Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÍø¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÈ×Àï¡¢½øÃæÈ×¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¤Î¥ê¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆ£°æ´ý²¦¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë»þ´Ö¤¬½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¨¤²¤¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶É¸å¤Î´¶ÁÛ¤ÏÆ£°æÎ®½ªÈ×½Ñ¤ÎÉÝ¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¶ðÂ»¤ò¶²¤ì¤ºÈô¼Ö¤òÀÚ¤Ã¤Æ´ó¤»¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤¬ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Î¾¡Ãå¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆ£°æ´ý²¦¤Î¾¡Éé¼ê¤âÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½ª¶É»þ¹ï¤Ï19»þ£µÊ¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ£°æ´ý²¦¤¬·Á¤òºî¤Ã¤ÆÅêÎ»¡£ÃæÈ×¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤«¤é´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»Ø¤·²ó¤·¤Çº¹¤ò¹¤²¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Î²÷¾¡Éè¤Ç¡¢¼þÅþ¤Ê½øÈ×Àï½Ñ¤È½ªÈ×¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î¹©É×¤¬¼Â¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¸å¼êÈÖ¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¡Ö¡ÊÀè¼êÈÖ¤é¤·¤¯¡ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¾´ý¤ò»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ÎÂè£²¶É¤Ï£²·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
³«Ëë¶É¤ÇÂç¤¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¡£Æ£°æ´ý²¦¤È¤Î´¶ÁÛÀï¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡ÊÄó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë
