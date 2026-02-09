¡ÖÎ©·û¤Î¤Þ¤ÞÀï¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×»´ÇÔ¤ÎÃæÆ»¡¡ÅÞÂ¸Â³¤Î´íµ¡¡Ä¿·ÂåÉ½¤Ë¡È¸øÌÀ½Ð¿È¡ÉÁª½Ð¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÈÎ©·û½Ð¿È¡ÉµÄ°÷¤ÎÂÐ±þ¾ÇÅÀ
½°±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢ÅÞÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë´´Éô¤Ïº£²ó¤ÎÇÔÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²õÌÇ¤À¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤â²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ëº£Æü¤ä¤á¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
»ä¤Ê¤ê¤Ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å2»þ¤«¤é¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤ò³«¤¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÞÆâ¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÎ©·û½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÍÃÎ¤òÄ¶¤¨¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄü¤á¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤ÐÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÀïÎ¬¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë´´Éô¤Ï¡Ö¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëµÄ°÷¤¬ÍîÁª¤·¡¢¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÆ»¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£