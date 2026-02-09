Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¡µ¤¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ö1000¸Ä¡×¹ØÆþ¤·¤¿¥â¥Î¤È¤Ï¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤âÂç´î¤Ó
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡Ê51¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°û¿©Å¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À÷¤ßÈ´¤¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÍî¸ì²È¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ä¤ó¤«¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤Ë¤³¤ÎÁ°¡¢¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÄáÉÓ¤Ë¡¢¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¤ÎÀ÷¤ßÈ´¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤è¤¦¤Ç¡ÖÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¢ÌÜ¤«¤é·ì¤£½Ð¤ë¤°¤é¤¤À÷¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼è¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤±¤¿·Ð°Þ¤ò¡Öµï¼ò²°¤µ¤ó¤Ç¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢»é¤¬¥Ô¥å¥Ã¤ÈÈô¤ó¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅ¹°÷¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Æ±¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊªÀ¨¤¤¼è¤ì¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤½Ð¤·¤¿Ï¢ÍíÀè¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡Ö1000¸Ä¤«¤é¤·¤«Çä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¥í¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ºî¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÇÛ¤ê¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ1000¸Ä¤ÇÈ¯Ãí¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤è¤¦¼è¤ì¤ë¤è¡£¤¨¤¨¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ï¤È»×¤¦¤ï¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£