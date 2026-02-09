½°±¡ÁªÅêÉ¼Î¨¤Ï56.26¡ó¤ÇÁ°²óÈæ2.41¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡ÄºÇ¹â¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÏ¸µÆàÎÉ¸©¤Ç62.17¡ó
ÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤ò2¡¥4¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤Þ¤ê¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê³«É¼¤ò½ª¤¨¤¿º£²ó¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬56.26¡ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó2024Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Î53.85¡ó¤è¤ê¤â2.41¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆàÎÉ¸©¤Î62.17¡ó¡¢Â³¤¤¤Æ»³·Á¸©¤¬60.78¡ó¡¢Ä¹Ìî¸©¤¬60.32¡ó¤Ç¡¢60¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î3¸©¤Ç¤·¤¿¡£
È¿ÂÐ¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Î47.69¡ó¤Ç¡¢¼¡¤ËÄã¤«¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Î49.34¡ó¤È¤È¤â¤Ë40¡óÂæ¤Ç¤·¤¿¡£