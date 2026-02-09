Åö»þ29ºÐ¤Î¥è¥óÍÍ¡¢27ºÐ¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Î¹â¹»À¸»Ñ¡¡4K¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¡¢¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¥æ¥¸¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡Ë¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥è¥óÍÍ¡ÊÅö»þ29ºÐ¡Ë¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡ÊÅö»þ27ºÐ¡Ë¤Îµ®½Å»Ñ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñKBS¤Ç2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2004Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ò¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿ºîÉÊ¡£¿·¤¿¤Ë±Ç²èÍÑ¤ËÊÔ¶Ê¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤â»ÈÍÑ¤·¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Î¡È½ã°¦¤Î¤ß¡É¤òÃê½Ð¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¤âÁ´¹©Äø¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¡¢¸ß¤¤¤Ë½éÎø¤À¤Ã¤¿¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¥æ¥¸¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡Ë¡£¤·¤«¤·¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£10Ç¯¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥æ¥¸¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È¤¦¤êÆó¤Ä¤ÎÃË¡¢¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó2Ìò¡Ë¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ë̶¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ29ºÐ¤Î¤Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤È27ºÐ¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬½é¡¹¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¹â¹»À¸»þÂå¤Î¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È¥æ¥¸¥ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ë¹â¹»À¸¤é¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢½éÎø¤Ë¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¥¥ã¥¹¥È¤¬³ØÀ¸»þÂå¤â±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿ÇÛÌò¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡3·î6Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¹â¹»À¸»þÂå¤Î¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢4K¤Ç¤Î¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤Ï¡¢3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
