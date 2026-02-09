¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡ÙÈþ½÷¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂåºÎï¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ÈBaby¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¤¬9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈBaby¡É¤³¤ÈÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É¤ÎÃË½÷¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬¡¢14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£Baby¤³¤È¥æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÉÁõ¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ä¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï8Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖK-1 WORLD GP 2026¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿Èà½÷¤¬¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤äÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿²ó¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ëK-1¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂô»³¤ªÀ¼¤â³Ý¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡Á¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yuria_suzuki¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈBaby¡É¤³¤ÈÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É¤ÎÃË½÷¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬¡¢14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£Baby¤³¤È¥æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÉÁõ¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ä¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿²ó¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ëK-1¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂô»³¤ªÀ¼¤â³Ý¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡Á¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yuria_suzuki¡Ë