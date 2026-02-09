ÈÄÃ«Í³²Æ¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤È¡È¥µ¥·°û¤ß¡É¡¡25Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ï¤¿¤·¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¤¬8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÃ«Í³²Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÈÄÃ«¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥·°û¤ß¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏTOKIO¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¾¾²¬¾»¹¨¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¾¾²¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÈÄÃ«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¾Ð´é¤Î¾¾²¬¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï2025Ç¯6·î¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦TOKIO¤¬²ò»¶¡£³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤âÇÑ¶È¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¸µÆüÉÕ¤±¤Ç¼«¿È¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒMMsun¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈÄÃ«¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ25Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¾¾²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃË¤é¤·¤µ¤È¤«¡¢½÷¤é¤·¤µ¡¢¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤Ã¤Ý¤ó¥Ô¥·¥Ã¤È¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÍ§¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤·ò¹¯Âè°ì¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤Í¡ª¾¾²¬!!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ï¤¿¤·¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡ª·îÆü¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡¼¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤ª¼ò¤Ç¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2014Ç¯7·î´ü¥É¥é¥Þ¡ØÆ±ÁëÀ¸¡Á¿Í¤Ï¡¢»°ÅÙ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÄÃ«¤È¾¾²¬¡£2¿Í¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¤£¡×¡Ö·»µ®»Ðµ®¤Î¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¤ªÆó¿Í¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ª2¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÈÄÃ«Í³²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukaitaya¡Ë
