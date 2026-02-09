ºÆº§È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹0¡ª¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡¢2·î8ÆüÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î#348¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¥ä¥ó¥Á¥ã·Ý¿Í¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥ä¥ó¥Á¥ã¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó10¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÆº§È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹0¤À¤Ã¤¿·Ý¿Í
¡¡10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤Î´ß·òÇ·½õ¤ÈÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç»×¤ï¤Ì¡ÈÈá°¥¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡£Âç¸ç¤¬¡Ö¤Ò¤È¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºòÆü·ëº§¤·¤Æ¡¢È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ë²¿¤ÎÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¡ÈºÆº§¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹0¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¹ðÇò¡£¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤ÎºÆº§Êó¹ð¤¬¡È´°Á´¥¹¥ë¡¼¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÀÚ¤Ê¤¤·ëËö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#348¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
