WENDY¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖTake your time¡×È¯É½
WENDY¤¬¡¢2·î18Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTake your time¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇUS¡¦UK¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¸ø±é¤ò½Å¤Í¡¢LA¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Whisky a Go Go¤Ë½Ð±é¡£UK¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤Î¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Èà¤é¡£¸½ÃÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶Á¤¯¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¿·ºî¤¬¡ÖTake your time¡×¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ïº£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï²¿¤«¡ÉWENDY¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¡£
WENDY¤Ïº£ºî¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢4·î25Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Veats Shibuya¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØYour faith My fire¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTake your time¡×
2026Ç¯2·î18Æü ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://orcd.co/takeyourtime-wendy
◾️¡ãWENDY ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ä
2026Ç¯4·î25Æü Veats Shibuya
¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
¼Ì¿¿¡ýNocturna Photography