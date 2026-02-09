¼ýÏ¿Ãæ¤ËÀéÄ»¥Î¥Ö¤ò²¥¤Ã¤¿ÃË¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÀïØË
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡¢2·î8ÆüÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î#348¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¥ä¥ó¥Á¥ã·Ý¿Í¡É¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥ä¥ó¥Á¥ã¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó10¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÄ»¥Î¥Ö¤ò²¥¤Ã¤¿ÃË¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÆ°¤ËÀïØË¡Ä
¡¡10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤Î´ß·òÇ·½õ¤ÈÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¸åÈ¾¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥ä¥ó¥Á¥ã¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó9¡×¤Ç¥Î¥Ö¤ò²¥¤Ã¤¿¥¤¥Á¥´¡¦¥¤¥¯¥È¤ÎÁêÊý¡¢ÌÚ¸¶¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Î¥Ö¤Ï¡¢Á°²ó¤Î»ö·ï¤Î¸åÆüÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²¶¤ò²¥¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¤Î´é¤ËáâÅÇ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸åÈ¾¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µóÆ°ÉÔ¿³¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¥Î¥Ö¤¬¡Ö»³¼êÀþ¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¤ä¤Ä¡×¤ÈÀïØË¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¾ì¤ò¤«¤Íð¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
¡¡É÷Á¥¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢³ä¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È¤ª¤â¤·¤íÃ±¸ì¡É¤òÊü¤Ä»ý¤Á¥Í¥¿¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌÚ¸¶¡¢¡Ö·â¤¿¤ì¤Æ»à¤Ì¥ä¥Ä¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¦¹¾Æ¬¤Ë¡¢¡ÈÉ÷Á¥¤ò³ä¤ëÌò¡É¡¢¡È½Æ¤Ç·â¤ÄÌò¡É¤È¤·¤Æ¼ê¤òÂß¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤ÊÆ°¤¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÇËÃ¾¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃµ»¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¨¶½¥Í¥¿¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥Î¥Ö¤«¤é¤Ï¡Ö²áµîºÇÄã¤Î4¿Í¡×¤È¹óÉ¾¤ò¼õ¤±¤ë¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎÍðÆþ¤äÂ¨¶½²Î¥ê¥ì¡¼¡¢²¼¥Í¥¿¥®¥ã¥°ÂÐ·è¤Ê¤ÉÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼ý½¦ÉÔÇ½¤Ê¤Þ¤Þ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë...¡©¡¡ÀéÄ»Çú¾Ð¤Î¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#348¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
