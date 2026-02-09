MAN WITH A MISSION¡¢¥Ð¥ó¥É¡ÈÀ½Â¤µÇ°Æü¡É¤Ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
2·î9Æü(Æù¤ÎÆü)¤Ë¥Ð¥ó¥É·ëÀ®Æü¡ÈÀ½Â¤µÇ°Æü¡É¤ò·Þ¤¨¤¿MAN WITH A MISSION¤¬¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºòÇ¯2025Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É15¼þÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÖÃã¿§¤Î´äÈ©¤Ë5É¤¤ÎÏµ¤¿¤Á¤Î´é¤¬·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é°ì¿·¡£º£²ó¤Ï¡¢¸½¼Â¤È²¾¾Ý¤Î¶³¦¤Ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥Î¥¤¥º¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿5É¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÎËÛÎ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëMAN WITH A MISSION¤Î¿·¾Ï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÏµ¤¿¤Á¤¬½Ð¸½¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±²ó¤ëÈà¤é¤é¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÈÌöÆ°´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¡£
MAN WITH A MISSION¤Ïº£Ç¯¤â³¤³°¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡äZIPANGU¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢IRON MAIDEN¤äLimp Bizkit¤é¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¬¥ê¥·¥¢ÃÏÊý¤Î¡ãResurrection Fest 2026¡ä¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈ´Å§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¸ø±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤ÊÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÈà¤é¤¬¡¢º£Ç¯¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
3·î11Æü(¿å) ²£ÉÍ ¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
ÅìËÌ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ÂçºîÀï¡ÉLIFE¡É
https://life.livehouse-daisakusen.com/
3·î20Æü(¶â) ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡¡4¡¦5¡¦6¡¦7¥Û¡¼¥ë
¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2026
https://cemusiccreative.com/tsutarock2026
3·î21Æü(ÅÚ) ¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
MEGA VEGAS 2026
https://megavegas.jp/
3·î29Æü(Æü) CONVEX²¬»³
EIGHT BALL FESTIVAL 2026
https://eightballfestival.jp/
4·î5Æü(Æü) ¿ÀÆàÀî¸©¡¦Àîºê»ÔÅìÀðÅçÅì¸ø±àÆÃÀß²ñ¾ì
DEAD POP FESTiVAL 2026
https://deadpopfest.com/
4·î26Æü(Æü) µþÅÔ¡¦MAIZURU P.B. Harbor Park
MAIZURU PLAYBACK FES. 2026
https://playback-fes.com/
5·î16Æü(ÅÚ) ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ Brookside at The Rose Bowl
ZIPANGU
https://zipangu-event.cloud/
6·î14Æü(Æü) ¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ
ROCK FOR PEOPLE 2026
https://rockforpeople.cz/en/
6·î18Æü(ÌÚ)-19Æü(¶â) ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï
Summer Punch Festival
https://summerpunchfestival.pl/
6·î27Æü(ÅÚ) ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¡¦Circolo Magnolia
ASIA WAVE FEST 2026
https://lnk.to/ASIAWAVEFEST
7·î1Æü ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¬¥ê¥·¥¢
Resurrection fest 2026
https://www.resurrectionfest.es/
7·î25Æü(ÅÚ) G¥á¥Ã¥»·²ÇÏ
HOTEI FES
https://hotei-fes.com/
