»å°æ²ÅÃËSA

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ºå¿À¡¦»å°æ²ÅÃË£Ó£Á¤¬£¹Æü¡¢²­Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹­ÆâÌî¼ê¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£

¡¡£¸Æü¤ËÊ¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¶ñ»ÖÀî¥­¥ã¥ó¥×¤ËË¬¤ì¡¢²«¶â¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤òÄ¾ÀÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö²»¤¬¥ä¥Ð¥¤¡£ÂÇµå²»¡£ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡£¤­¤ì¤¤¤Ê²»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¬¥ª¡Á¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¡£¾­ÍèÅª¤Ê´üÂÔ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¡¢£×£Â£Ã¤Î¼ç¼´¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£

¡¡º£½Õ¥­¥ã¥ó¥×¤Ï²áµîºÇÄ¹¤Î·×£´Æü´Ö¤Î»ØÆ³¡£¡Ö¤è¤ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö£Ó£Á¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢°ú¤­Â³¤­Áª¼ê¤Î¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£