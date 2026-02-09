@ onefive¡¢ ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÜÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡£º£²Æ¤ÎÅìºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¤âÈ¯É½
@onefive¤¬¡¢2·î8Æü(Æü)¤ËShibuya WWW X¤Ë¤Æ1Éô¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ã¡ÈDASH BASH ¡É special -- ¡ÈDOH YOH¡É¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÀYOH!!¡ä¡¢2Éô¤Ç¤ÏÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¡ÈDASH BASH¡É -- presented by @onefive vol.3 - w/¡ÈCiON¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï@fifth²ñ°÷(@onefive¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷)¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·µ¬¤Î²ñ°÷¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï½é³«ºÅ¡£2027Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ä¤ÈÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë@onefive¤Ï¡¢MC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é²þ¤á¤Æ¡ÈRoad to Budokan¡É¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à»Ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£@onefive¤È@fifth¤¬¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¡ÈRoad to Budokan¡É¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎMCÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢@onefive¤¬½Ð±é¤ª¤è¤Ó¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖChance¡×¤òÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¯²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï³Ð¸ç¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
@onefive¼çºÅ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãDASH BASH¡ä¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È³Ú´ïÂâ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥ÈCiON¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢@onefive¤Î¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡×¤ÈCiON¤Î¡ÖMagiC!on¡Ä¡×¤òÈäÏª¡£@onefive¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤ÏÌ¥ÏÇÅª¤Ê³Ú´ï¤Î²»¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢CiON¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï@onefive¤ÎÀ¡¤ó¤À¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Ã¤È¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥À¥ó¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±é½Ð¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë@onefive¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢²Æ¤ËÅìºå¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂê¤·¤Æ¡ã@onefive LIVE 2026 ¡ÈSAKURAIZATION¡É¡ä¡£6·î6Æü(ÅÚ) EX THEATER ROPPONGI¡¢7·î3Æü(¶â)BIGCAT¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
»£±Æ¡ý¤¤ë¤±¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡Ú2·î8Æü(Æü) Shibuya WWW X @onefive ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
¢§¡Ö¡ÈDASH BASH ¡É special -- ¡ÉDOH YOH¡É¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÀYOH!!¡×
M1 ¥Þ¥¸¥«¥ë¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼prod.¡ùTaku Takahashi (m-flo)
M2 KAWAII KAIWAI
M3 Ç®µ¤µå
M4 Like A
M5 Mr.Gorgeous
M6 Chance
M7 F.A.F.O
M8 KIBIDANGO
M9 ¤é¤¤¤¢¡¼¤é¤¤¤¢¡¼
M10 ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹
M11 ¤¦¤ë¤Í¤à
M12 ³«¿´Îó¼Ö080
¢§¡ÈDASH BASH¡É -- presented by @onefive vol.3 - w/¡ÈCiON¡É
M1 ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡Êfeat. CiON)
M2 KAWAII KAIWAI
M3 ¥Þ¥¸¥«¥ë¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼prod.¡ùTaku Takahashi (m-flo)
M4 Ç®µ¤µå
M5 ¥·¥ç¥³¥é¥Ö
M6 ¤é¤¤¤¢¡¼¤é¤¤¤¢¡¼
M7 KAGUYA
M8 OZGi
M9 ¤¦¤ë¤Í¤à
M10 SAWAGE
¢£¡ã@onefive LIVE 2026 ¡ÈSAKURAIZATION¡É¡ä
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
2026Ç¯6·î6Æü(ÅÚ)¡¡Open17:00¡¿Start18:00
²ñ¾ì¡§EX THEATER ROPPONGI
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
2026Ç¯7·î3Æü(¶â)¡¡Open18:00¡¿Start19:00
²ñ¾ì¡§BIGCAT
https://onefive-web.jp/news/detail.php?id=1131339
¢¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Î@fifthÀè¹Ô¡Ï
@fifith¥¢¥×¥ê¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://subscription.app.c-rayon.com/app/onefive
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü(Æü)14:00~2·î16Æü(·î)23:59
¡Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡Ï
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=628133
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü(Æü)14:00~2·î16Æü(·î)23:59
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¡ÖDOH YOH¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö&ÆÃÅµ²ñ³«ºÅ
¡ã¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö°ìÍ÷¡ä
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡13:00 ¢16:00
¡ÊµÜ¾ë¡ËisMe¡ª¤ª¤Ø¤½¤Ò¤í¤Ð
https://onefive-web.jp/schedule/detail.php?id=1115199
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡13:00 ¢15:30
¡ÊÅìµþ¡Ë¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥È
https://onefive-web.jp/schedule/detail.php?id=1115091
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡13:00 ¢15:30
¡ÊÅìµþ¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹
https://onefive-web.jp/schedule/detail.php?id=1115092
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÊÂçºå¡Ë¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
¢£¡ÖDOH YOH¡×
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡§https://onefive-jp.lnk.to/DOHYOH_MC
Streaming & Downloiad¡§https://onefive-jp.lnk.to/DOHYOH_DLSTR
