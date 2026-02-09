¡ãLuckyFes¡Ç26¡ä¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖBattle to LuckyFes¡Ç26¡×¡¢³«ºÅ·èÄê
2026Ç¯8·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦10Æü¡Ê·î¡Ë¡¦11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ë4days²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãLuckyFes¡Ç26¡ä¤Î½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖBattle to LuckyFes¡Ç26¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
TuneCore Japan¤È¡ãLuckyFes¡ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡ÖBattle to LuckyFes¡Ç26¡×¤Ï¡¢TuneCore Japan¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õÉÕ¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÊç¤ê¡¢²»¸»¡¦Æ°²è¿³ºº¤ò·Ð¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥Ö¿³ºº¤òÄÌ¤·¡¢¡ãLuckyFes¡Ç26¡ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¸¢¤¬ºÇÂç3ÁÈ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Éû¾Þ¤È¤·¤Æ10Ëü±ß¤âÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
²»¸»¿³ºº¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ï2·î9Æü¡Ê·î¡Ë12:00¤«¤é3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Î3½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¸»¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿Êý¤ÏÆ°²è¿³ºº¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¿³ºº¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢¿³ºº°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°ìÈÌ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÅêÉ¼¤â¿³ººÆÀÅÀ¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¡¢Í¥½¨¼Ô¤¬·èÄê¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¤À¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢LuckyFM¤Ç¤â¿ï»þ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥§¥¹½Ð±é¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Í¥½¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
2025Ç¯¤Î¡ãBattle to LuckyFes¡Ç25¡ä¤Ç¤Ï±þÊçÁí¿ô1,328¶Ê¤«¤é¡¢´ßËÜ¤æ¤á¤Î¡¢Ê¡ÅçÀ¶¹á¡¢JUGEM¤È¤¤¤¦3ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ãLuckyFes¡Ç24¡ä¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Ashley¤Ï¡¢LuckyFM¡ÖLucky Hip Hop¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Netflix¤Ë¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ABEMA¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖÌÚÍü¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡ÖBattle to LuckyFes¡Ç26¡×
¡¦²»¸»¿³ºº¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦Æ°²è¿³ºº¡§¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÌ¤Äê
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¿³ºº¡§2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë»þ´ÖÌ¤Äê¡÷²¼ËÌÂôBASEMENTBAR
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õÉÕ https://www.tunecore.co.jp/wanted/battle-to-luckyfes26
¡ãLuckyFes¡Ç26¡ä
2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡÷¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÇÏÅÏ»úÂç¾Â605-4¡Ë
Áá´ü³ä°ú¡É4Æü´ÖÄÌ¤··ô
2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ¤è¤êÀèÃåÈÎÇä
5¼þÇ¯ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§35,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥é¥¥Á¥±500Ëç¸ÂÄê 4ÆüÄÌ¤··ôÁá³ä
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LuckyFM¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥é¥¥Á¥±¡×https://r.funity.jp/ibatick
¢¨LuckyFM²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥é¥¥Á¥±¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë
¢¨2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ°Ê¹ß¡¢¸ø±é°ìÍ÷¤ËLuckyFes¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢¡1Æü·ô²Á³Ê¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝÍ¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Áá³ä¤Ï¡ÖÂç¿Í¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹âÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÀè¹ÔÈÎÇä¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢¡https://luckyfes.com