¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬Ç¯Ëö¤ËË¬ÊÆ¡Ä¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´Ø·¸¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬Ç¯Ëö¤ËÊÆ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NBC¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤¬4·î¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö½¬¼çÀÊ¤¬º£Ç¯Ëö¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÎ¾¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿4Æü¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê2¤Ä¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´Ø·¸¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê½¬¼çÀÊ¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¼çÂê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö·ÐºÑ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
´ØÀÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Ãæ¹ñ¤Ï´ØÀÇ¤òÂ¿¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬Ãæ¹ñ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·´ØÀÇ¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤òÍµÊ¡¤Ë¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¿ôÀéËü¥É¥ë¡¢¿ôÃû¥É¥ë¤ò²Ô¤¤¤À¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´ØÀÇ°Ò³Å¤Ç¤³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢½¬¼çÀÊ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì2¿Í¤È¤â¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¹¤Ç¤ËºòÇ¯10·î¤Ë³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌÄ¾¸å¤ËÃæ¹ñ¤ò4·î¤Ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤È¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ç¥å¡¼ÃóÃæÊÆ¹ñÂç»È¤ÏÀè·î27Æü¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö½¬¼çÀÊ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë4·î¤ÎËÌµþË¬Ìä¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½¬¼çÀÊ¤Ë8·î¤Þ¤¿¤Ï9·î¤ÎË¬ÊÆ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍ×ÀÁ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤ÎºÇ¸å¤ÎË¬ÊÆ¤Ï2023Ç¯11·î¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ»²²Ã¤Î¤¿¤á¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤òË¬Ìä¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£