¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ2·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÇÏÄ«°°¡Ê¤Ð¡¦¤Á¤ç¤¦¤¤ç¤¯¡ËÉûÉôÄ¹¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¡ÖÃæ¹ñÇ¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAPEC³«ºÅ¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¶¨ÎÏ¤Ë¶¯Âç¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÃÏ°è¶¨ÎÏ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ÎÍÊ¸î¼Ô¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î¼ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬Âè33²óAPECÈó¸ø¼°¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¶¨ÎÏ¤Ë¶¯Âç¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³Î¼ÂÀ¡¢°ÂÄêÀ¡¢¥×¥é¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£