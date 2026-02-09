¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×RAINBOW½Ð¿È¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¡ÄTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ»£±Æ
¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRAINBOW¡×½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤Ï6Æü¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤³¤ìÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¡×¤È¤·¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸½ÃÏ¤Ç¥«¥Õ¥§Ë¬Ìä¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤ËÂÚºßÃæ¤È¤¤¤¦¡£¡ÖDREAM STAGE¡×¤ÏK¡ÝPOPÀ¤³¦¤òÇØ·Ê¤ËÉñÂæÎ¢¤Î¶¥Áè¤äå«¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¡ÖTORINNER¡×¤òÎ¨¤¤¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¤ò±é¤¸¤ë¡£
¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë°ìÈÌ¿Í¤È·ëº§¤·¡¢Ä¾·Ï²ÈÂ²¤À¤±¤¬½ÐÀÊ¤·¤ÆÈó¸ø³«¤Çµó¼°¤·¤¿¡£