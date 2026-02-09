¥¢¥Ë¥á¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡ÈºùÁ°Àþ¾å±Ç¡ÉºÆ¤Ó¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁüÉÕ¤¤Ç½Õ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç·èÄê¡Ú·à¾ì¥ê¥¹¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤¬¡¢3·î20Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÈºùÁ°Àþ¾å±Ç¡É¤¬ºÆ¤Ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»þ´Ö¤Èµ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ò¡¢3¤Ä¤ÎÏ¢ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÉÁ¤¤¤¿2007Ç¯¸ø³«¤ÎºîÉÊ¡£åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿É÷·ÊÈþ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ðÉÁ¼Ì¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡È¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¡Ê63Ê¬¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤¬À©ºîÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥í¥±ÃÏ¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ê13Ê¬¡Ë¤âÆ±»þ¾å±Ç¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å±Ç¤ÏºîÉÊ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡Èºù¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖºùÁ°Àþ¾å±Ç¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆî¤«¤éËÌ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢3·î20Æü¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¡ÁÆî´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡¢3·î27Æü¤«¤éËÌ´ØÅì¡ÁËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡£¾å±Ç´Û¤ÏÁ´¹ñÌó60´Û¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÁ¶â¤Ï1600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¡¼¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ë¤Ç¡¢³Æ·à¾ì¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£·à¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å±Ç´ü´Ö¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï³Æ·à¾ì¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§¿·³¤À¿
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî²è´ÆÆÄ¡§À¾Â¼µ®À¤
Èþ½Ñ¡§Ã°¼£¾¢¡¢ÇÏÅçÎ¼»Ò¡¢¿·³¤À¿
²»³Ú¡§Å·Ìç
¼çÂê²Î¡§¡ÖOne more time, One more chance¡×»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·
¢£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¡§¥¥ã¥¹¥È
±óÌîµ®¼ù¡Ê¥¿¥«¥¡Ë¡§¿å¶¶¸¦Æó
¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¥¢¥«¥ê¡Ë¡§¶áÆ£¹¥Èþ¡¿Èø¾å°½²Ú
À¡ÅÄ²ÖÉÄ¡Ê¥«¥Ê¥¨¡Ë¡§²ÖÂ¼ÎçÈþ
¤Û¤«
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îµ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¢¤¦Ãç¡£¤·¤«¤·Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌÀÎ¤¤Î°ú±Û¤·¤Ë¤è¤êÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤êÊ¸ÄÌ¤ò½Å¤Í¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ïµ®¼ù¤â¼¯»ùÅç¤Ø¤ÎÅ¾¹»¤¬·è¤Þ¤ë¡£°ú¤Ã±Û¤¹Á°¤ËÌÀÎ¤¤Ë²ñ¤ª¤¦¤È¡¢ÂçÀã¤ÎÃæµ®¼ù¤ÏÌÀÎ¤¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡»þ¤Ï²á¤®¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ®¼ù¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î²ÖÉÄ¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²ÖÉÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®¼ù¤Ï¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤Ç¡¢±ó¤¤Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÅìµþ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ®¼ù¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ìÆü¡¹µ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯³¹ÊÂ¤ß¤òÁ°¤Ë¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤¿¤¢¤Îº¢¤Îµ²±¤ËÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»þ´Ö¤Èµ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ò¡¢3¤Ä¤ÎÏ¢ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÉÁ¤¤¤¿2007Ç¯¸ø³«¤ÎºîÉÊ¡£åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿É÷·ÊÈþ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ðÉÁ¼Ì¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡È¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾å±Ç¤ÏºîÉÊ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡Èºù¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖºùÁ°Àþ¾å±Ç¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆî¤«¤éËÌ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢3·î20Æü¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¡ÁÆî´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡¢3·î27Æü¤«¤éËÌ´ØÅì¡ÁËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡£¾å±Ç´Û¤ÏÁ´¹ñÌó60´Û¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÁ¶â¤Ï1600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¡¼¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ë¤Ç¡¢³Æ·à¾ì¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£·à¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å±Ç´ü´Ö¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï³Æ·à¾ì¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
