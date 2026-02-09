¡ÈÌ¾¸Å²°¤Î¸á¸å¤Î´é¡ÉµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤µ¤ó¡¢¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Ç»àµî¡¡77ºÐ¡¡¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡×¤Ç¿Íµ¤¤Ë
¡¡¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤µ¤ó¤¬¡¢1·î10Æü¤Ë¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£77ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬9Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û8Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡ÄË½¹Ô»ö·ï¤«¤éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÃÏ¤µ¤ó
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¡µÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤¬µî¤ë2026Ç¯1·î10Æü ¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯78ºÐ¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö72ºÐ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¸Á°¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÜÃÏ¤µ¤ó¤Ï1949Ç¯1·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£25ºÐ¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÅì³¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÅÚÍËÂçÊüÁ÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£97Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡×¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢2016Ç¯6·î¤ËÅì³¤¥é¥¸¥ª¡ØµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¶¦±é¼Ô¤ØË½¹Ô¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡£¤½¤Î¸å¡¢³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢17Ç¯12·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Û¤Ü»Å»ö¤¬¥¼¥í¡£²Ç¤«¤é¤ÎÀ¸Á°»à¸å¹ÅÄ¾¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÊó¹ðÊ¸
ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¡µÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤¬µî¤ë2026Ç¯1·î10Æü ¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯78ºÐ¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
µÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤Ï25ºÐ¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÅì³¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÅÚÍËÂçÊüÁ÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£1997Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¸á¸å¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦CM¤Ç¤â³èÌö¡£Ä«¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ö¤É¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃæ³ØÀ¸Æüµ¡×¡Ö²«¶âòÏÅÁÀâ¥°¥é¥ó¥¹¥Ô¥¢¡¼¡×¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¢ö¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¥¹¥¬¥¥äÍÍ¤ÎCM¤Ç¤Ï½Ð±é¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÌ¾¸Å²°¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢72ºÐ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¸Á°¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã»¤¤¤ª»þ´Ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬ ¤´»²Îó»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
