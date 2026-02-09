TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤Þ¤ÀÀã¤¬»Ä¤ë¡¢¤±¤µ¤ÎÅìµþÅÔÆâ¡£¤­¤ç¤¦¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.2¡î¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüÈæÃ«¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ¤Î°ìÌÌ¤ËÉ¹¤¬Ä¥¤ê¡¢¡ÈÄá¤ÎÊ®¿å¡É¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤é¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖåºÎï¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆü¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥­¥é¥­¥é¤·¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¡×

¡Ö¶õµ¤¤Ï·ë¹½ÄË¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÉÛÃÄ¤«¤é¡Ë·ë¹½¤Ì¤¯¤Ì¤¯½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×

¤­¤ç¤¦¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ­Ï¿Åª¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¢§ÆÊÌÚ¸©¤Î¼¯¾Â¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹11.7¡î¡¢¢§ÀéÍÕ¸©¤Î¹á¼è¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹11.3¡î¡¢¢§Åìµþ¤ÎÈ¬²¦»Ò¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹8.8¡î¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯ÅçÀþ¤¬²ÍÀþ¤ÎÅà·ë¤ËÈ¼¤¦ÅÀ¸¡¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º´¸¶±Ø¤È¼¯Åç¿ÀµÜ±Ø¤Î´Ö¤Ç¡¢¸½ºß¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸á¸å2»þ¤´¤í¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£