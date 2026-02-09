ELLEGARDEN¡ßMONGOL800¤Îº£Ç¯½é¥é¥¤¥Ö¤¬µÞ¤¤ç·èÄê¡¡21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¡¡2¡¦25¤ËKT Zepp Yokohama¤Ç³«ºÅ
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ELLEGARDEN¤ÈMONGOL800¤¬¡¢¹çÆ±¤Ç2026Ç¯¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞ¤¤ç·èÄê¤·¤¿¡£2·î25Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛELLEGARDEN¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¾å³¤¸ø±é¤ò±ä´ü¡Ê2024Ç¯¡Ë¡ÚÈ¯É½Á´Ê¸¡Û
¡¡¡ØFIRST FOOT FORWARD 2026¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ELLEGARDEN¤ÈMONGOL800¤¬2005Ç¯°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Î¾¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ê= FIRST FOOT¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¡£ÇòÇ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¤¤ç¤¦9Æü¸á¸å6»þ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØELLEGARDEN ¡ß MONGOL800¡ÈFIRST FOOT FORWARD 2026¡É¡Ù¸ø±é³µÍ×
Æü»þ¡§2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡³«¾ì ¸á¸å6»þ¡¿³«±é ¸á¸å7»þ
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
