¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Ä¼º¿À¡×ËâºÀÅÍ¡¢¶Ã¤¤Î¡È°ì·â¡É¼º¿ÀKO Ì¤ÃÎ¤Îµð¿Í¤¬K-1½ÅÎÌµé¤Î¼çÎÏ¤òº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÂÇ¤ÁÈ´¤¯
¡¡¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ì¤ÃÎ¤Îµð¿Í¤¬º¸¥Õ¥Ã¥¯¡È°ì·â¡É¤ÇK-1½ÅÎÌµé¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò¾×·â¤ÎÉÃ»¦¼º¿ÀKO¡£ÀïØË¤Î¸÷·Ê¤ËK-1¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉËâºÀÅÍ¤â¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Ä¼º¿À¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë°ìÊý¡ÖÁ´¤Æ¤Î¹¶·â¤¬Âç¤¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤½¤Î²½¤±Êª¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËâºÀÅÍ¡¢¶Ã¤¤Î¡Ö°ì·â¡×¾×·â¼º¿ÀKO
¡¡2·î8Æü¡¢Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖK-1 WORLD GP 2026¡Á -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤Ç¥Þ¥Ï¥à¡¼¥É¡¦¥µ¥Ã¥¿¥ê¡Ê¥¤¥é¥ó/TEAMÂçÏÂº²¡Ë¤È¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ð¡¼¥°¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£Ì¤ÃÎ¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ð¡¼¥°¤¬1¥é¥¦¥ó¥É51ÉÃ¤Î½Ö»¦¡¢¼º¿ÀKO¤ÇK-1½ÅÎÌµé¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ò¡È°ì·â¡É¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥¿¥ê¤Ï¡¢K-1Ìµº¹ÊÌµé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤äKrush¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ê¤É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿KOÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡ÈÅÝ¤·²°¡É¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥é¥ó¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢IFMA²¤½£Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ÈFair FC²¦ºÂ¤ò»ý¤Ä¿ÈÄ¹200cm¤Î¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Îµð¿Í¡×¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÂçÊÁ¤Ê¥µ¥Ã¥¿¥ê¤â¸«¾å¤²¤ë¿ÈÄ¹º¹¤È¥ê¡¼¥Á¤Îº¹¡£ABEMA¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¡¦ËâºÀÅÍ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÁª¼ê¤ÏÂÎ½Å¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÈÄ¹¤¬¡Ä14¥»¥ó¥Áº¹¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥µ¥Ã¥¿¥ê¤ÏÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆÍÇË¸ý¤Ë¸ÀµÚ¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ç¾¡¤Æ¤ëÌõ¤Í¤¨¡×¡Öµ÷Î¥¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀï¤¦Á°¤«¤é"ÀäË¾¥à¡¼¥É"¤¬Éº¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡È·ù¤ÊÍ½´¶¡É¤ÏÄ¾¸å¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥¿¥ê¤Ï°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ÈÂç¤¤ÊÁê¼ê¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¥¢¥Ï¥Æ¥ë¥Ð¡¼¥°¤â¶¯Îõ¤ÊÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î±¦¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤Ò¤ÈÌÜ¤ß¤¿ËâºÀÅÍ¤¬¡Ö¤¢¤Î±¦µ¤¤òÉÕ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢À¨¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò°ìÁ®¡£¡Ö¥Ð¥¤Ã¡×¤È´¥¤¤¤¿²»¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥¿¥ê¤Ï¥¢¥´¤«¤é¿á¤ÃÈô¤Ó¥Þ¥Ã¥È¤ËÆ¬¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¥À¥¦¥ó¡£Â¨ºÂ¤ËÎ¾Â¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼º¿À¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï51ÉÃ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¾×·â¤ÎKO¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¡×¡Öµ¤Àä¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤À¤í¤³¤ì¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤¡¡×¤È¸ì×Ã¤ò¼º¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÃÙ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Ï¥Ç¥«¤¤¤ï¤ê¤ËÆ°¤±¤¿¤Ê¡×¡ÖÂÎ³Êº¹¤È¤¤¤¦¤è¤êÉáÄÌ¤Ë·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÅ¬Àµ³¬µé¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³¡¹¡£¿·¤¿¤Ë¸½¤ì¤¿2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇË²õ¿À¤Ë¡Ö¥·¥å¥ë¥È¤ä¤ó¤±¡×¤È¸µK-1ÀäÂÐ²¦¼Ô¤ÎÌ¾¤òµó¤²°¢Á³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥«¥¹Áª¼ê¡¢¹ü³Ê¡¢¿ÈÄ¹¤âÂç¤¤¤¤·¡¢°ì¸«ºÙ¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÁ´¤Æ¤Î¹¶·â¤¬Âç¤¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Î¾¡¤ÁÊý¤ò¸«¤ë¤È°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂçÀä»¿¡£°ìÊý¡¢°ì·â¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥µ¥Ã¥¿¥ê¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤º¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¿Ø¤¬°Ï¤àÊª¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎKO¥·¡¼¥ó¤ò¥ê¥×¥ì¥¤¤Ç´Ñ¤ë¤È¡¢¥µ¥Ã¥¿¥ê¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤È¤³¤í¤Ë¥¢¥´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êº¸¥Õ¥Ã¥¯¡£½é¸«¤Ç¡Ö±¦¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¡×¤ÈÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¶¯ÎÏ¤À¤Ê¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤éº¸¥Õ¥Ã¥¯¤â¡Ä·Ú¤¯¿¶¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡×¤È²òÀâ¡£¥À¥¦¥ó¤·¤¿¥µ¥Ã¥¿¥ê¤ÏKO¤«¤é¿ôÊ¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ·¹¦¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£Äø¤Ê¤¯¤·¤Æ°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤¼º¿À¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¿¥ê¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£