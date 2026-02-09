¡Ú´ÚÎ®¡ÛNCT WISH¡¢YouTube¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èºÆÀ¸£±²¯¥Ó¥å¡¼ÆÍÇË¡¡¥ê¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÂç¿Íµ¤
NCT WISH¤¬¡¢K¡ÝPOP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎYouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î17Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬8ÆüÉÕ¤Ç¡¢1²¯¥Ó¥å¡¼¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¥Û¥¤¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅì°¡¤Ï9Æü¡ÖÉ¬»à¤Ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤È¡¢¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Ìó6¥«·î¤Ç1²¯¥Ó¥å¡¼¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
NCT WISH¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¡¼¥ë¡¢TikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥ß¡¼¥à¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢³èÆ°¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁá¤¯È¯¿®¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖNCT WISH¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁªÄê¤È¡¢È´·²¤Î¾Ã²½ÎÏ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Î®¹Ô¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÁ°¤ËÌÌÇò¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÁÇÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ì¥ÎÏ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤Í¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£