Ë¾·îÍý·Ã¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸³ÎÄê¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¥¢¥Ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Î»£±Æ¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¾·î¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨»ï¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹Ë¾·î¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¤³¤ó¤Ê»£±Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬£±·î»£±Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¡¢»£±Æ¤¬Åß¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÈþ¤·¤¯µ±¤¤òÊü¤Á¼þ¤ê¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿¤âÆ°²è¤â±Êµ×ÊÝÂ¸³ÎÄê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£